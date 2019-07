L'avenir du Ceta entre les mains des députés français

Les députés français se prononcent ce mardi sur le traité économique et commercial conclu entre l'Union européenne et le Canada, le Ceta. Près de trois ans après le veto wallon, le sujet fait toujours l'objet de débats passionnés dans l'Hexagone. Treize États membres ont à ce jour notifié leur ratification, mais le rejet du traité par un État ferait tomber l'accord dans son ensemble. Si la ratification du traité échoue dans un pays, et est notifiée par l'État membre concerné, "l'application provisoire devra être et sera dénoncée", précise en effet une déclaration du Conseil européen adoptée en parallèle de l'adoption de la signature.