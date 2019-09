L'économie allemande au bord de la récession

Propagation

Et encore, le scénario esquissé par l’IFO exclut l’éventualité d’un Brexit sans accord ou d’une escalade possible des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. "Ce ralentissement est la conséquence d’une série d’événements politiques mondiaux qui remettent en cause un ordre économique international établi sur plusieurs décennies", souligne le directeur de l’IFO, Timo Wollmershaeuser.