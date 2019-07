L'économie allemande flirte avec la récession

Le moral des entreprises allemandes s'est dégradé plus fortement que prévu en juillet. Il s'affiche à son plus bas niveau depuis avril 2013, un nouveau signe montrant que l'industrie pèse sur l'ensemble de l'activité du secteur privé de la première économie d'Europe. De plus en plus d'économistes mettent en garde contre une récession.

L'indice du climat des affaires de l'institut d'études économiques Ifo est ressorti en baisse pour le quatrième mois d'affilée, à 95,7 contre 97,5 en juin et a donc chuté de 1,8 point. Il était attendu à 97,2. "L'économie allemande navigue en eaux troubles", a déclaré Clemens Fuest, le président de l'institut, dans un communiqué, ajoutant que les entreprises étaient moins satisfaites de leur situation actuelle et qu'elles voyaient l'avenir avec scepticisme.

Les entrepreneurs sont en effet de plus en plus moroses dans le secteur de l'industrie. "Le climat des affaires dans l'industrie est en chute libre. La dernière fois que nous avons eu une baisse aussi importante date de février 2009", déclare l'institut de recherche Ifo, "après quoi l'Allemagne et une grande partie du monde ont connu une grave récession".

L'économie allemande navigue en eaux troubles. Clemens Fuest président de l'institut d'études économiques (Ifo)





Secteur auto à la peine

Le protectionnisme américain croissant et le ralentissement de la croissance économique mondiale ont forcément un impact sur le moral des entreprises allemandes. Le secteur automobile, en particulier, est en difficulté. Parmi les constructeurs auto, Daimler a fait état mercredi de sa première perte trimestrielle en dix ans et va par ailleurs intensifier ses réductions de coûts. Continental, le producteur de pneus et de systèmes de freinage, a publié mardi un avertissement sur résultats.

Quant à la Bundesbank, elle affirme que l'économie allemande pourrait s'être contractée au deuxième trimestre. En outre, la baisse du niveau d'eau sur le Rhin à la suite de l'été chaud et sec risque d'y perturber le trafic maritime pour la deuxième année consécutive et de nuire à l'activité économique.