L'économie britannique échappe à la récession

Sur un an, le PIB britannique a progressé de 1,0% au troisième trimestre, "soit le plus faible taux de croissance depuis le premier trimestre 2010 " , selon l’ONS.

Après un bon mois de juillet, l’activité a piétiné avec notamment une stagnation des investissements dans les semaines avant l’ex-date supposée du Brexit, qui était prévu pour le 31 octobre avant d’être repoussé à fin janvier. En septembre, le dernier mois du trimestre, le PIB était en recul de 0,1% sur un an.

"La progression du PIB est attendue à 1,3% pour l’ensemble de 2019, la plus faible performance depuis 2009" et devrait "encore ralentir à un plus bas en 11 ans, à 1%, en 2020, en supposant que le Royaume-Uni quitte l’UE avec un accord", selon le cabinet EY.