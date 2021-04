L'économie de la zone euro retombe en récession

Le PIB des 19 pays ayant adopté la monnaie unique accuse un repli de 0,6% sur les trois premiers mois de l'année par rapport au trimestre précédent et de 1,8% par rapport au premier trimestre 2020. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une contraction de 0,8% d'un trimestre sur l'autre et de 2,0% sur un an.