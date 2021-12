L’économie ne joue plus son rôle

À quoi sert l’économie si elle privilégie les investisseurs au détriment des consommateurs et laisse sur le bord du chemin plus de la moitié de la population?

Dans la plupart des pays dits "riches", les dettes souveraines ne pourront bientôt plus être toutes remboursées, les prix de l’immobilier ne permettront plus à une majorité des gens de se loger, près de la moitié de la population peine déjà à boucler ses fins de mois et une part de plus en plus importante des investissements à risque ne sont plus rentables!

Mais à quoi sert l’économie si elle privilégie les investisseurs au détriment des consommateurs et laisse sur le bord du chemin plus de la moitié de la population? Nous voguons de crise en crise sans distinguer ce qui nous attend. À croire que le monde est devenu trop complexe pour que nous puissions le comprendre.

Le nez sur le guidon

En 2008, Alan Greenspan, alors patron de la plus puissante des banques centrales, avait déclaré que "tout notre édifice intellectuel s’était effondré"; après avoir été encensé, il avait été critiqué pour avoir laissé démesurément gonfler la masse monétaire. Son successeur, Ben Bernanke a été considéré comme un sauveur alors qu’il a soigné le mal par le mal en injectant quelques centaines de milliards de plus dans l’économie! Mais ce même Bernanke, quelques années après, évoquant cet "assouplissement quantitatif", estimera qu’"en pratique il marche bien, mais pas en théorie…".

Nous sommes prisonniers de théories apprises et répétées depuis des décennies, nous ne parvenons plus à adapter notre vision à une réalité qui change.

Comment ne pas faire le parallèle avec Albert Einstein qui expliquait que "la théorie c’est quand on comprend tout, mais que rien ne fonctionne alors que la pratique c’est quand on ne comprend rien, mais que tout fonctionne". Le physicien d’origine allemande nous a malgré tout légué une piste de réflexion en expliquant qu’"un problème sans solution est un problème mal posé", mais comment poser le problème autrement, comment "sortir de la structure" de l’énoncé, comment changer de cadre de référence? Nous sommes prisonniers de théories apprises et répétées depuis des décennies, le nez "sur le guidon" nous ne parvenons plus à adapter notre vision à une réalité qui change.

Un endettement affolant

Revenons en arrière. Notre système économique a besoin de monnaie pour se développer et la création monétaire se fait par l’endettement. Les banques créent la monnaie en octroyant un crédit, mais l’autre face du crédit est la dette. Que la banque soit centrale ou commerciale ne change rien au constat: la dette en elle-même n’est pas un problème puisque sans dette, il n’y a pas d’économie.

La dette mondiale, qui n’était que de 61% du PIB mondial en 2001, est aujourd’hui de 365 fois le PIB.

Le dérapage a commencé dans les années 1990 par une expansion effrénée de la masse monétaire, sans commune mesure avec ce qui s’était fait auparavant ni avec les besoins de l’économie réelle. Au cours des vingt premières années de ce siècle, la dette s’est accrue de 15% par an alors que l’activité exprimée en termes de Produit intérieur brut (PIB) ne l’a fait qu’au rythme de 5%. La dette mondiale qui n’était que de 61% du PIB mondial en 2001 est aujourd’hui de 365 fois le PIB. Avec sa vitesse de circulation, la sphère financière représente dix fois l’économie réelle!

Personne à l’époque ne s’est soucié de l’utilisation qui était faite de ce surplus de monnaie. La monnaie est l’affaire de banques centrales qui surveillent la stabilité monétaire et bancaire, en principe rien d’autre. Ce n’est que très récemment qu’elles se sont interrogées sur le fait que près de 90% de l’argent injecté ne se dirigeait plus que marginalement vers l’économie réelle, mais provoquait une hausse irrationnelle des prix des biens d’investissement sans la moindre utilité pour la majeure partie de la population. Une enquête de l’Autorité française des marchés financiers a confirmé que plus des deux tiers de la population étaient incapables d’épargner ou ne le faisaient qu’occasionnellement. Pourtant, quelle que soit sa forme, coquillages, argent, or, papier ou électronique, la monnaie n’a jamais eu d’autre justification principale que de mettre de l’huile dans les rouages de l’économie réelle. La monnaie qui devait faciliter les échanges de biens et services a fini par leur compliquer la vie. Elle était un moyen, son excédent colossal a fait d’elle une fin en elle-même.

Recycler la monnaie excédentaire

Aujourd’hui, nous sommes pris en étau entre d’une part à une dette abyssale et de l’autre à une sphère financière surdimensionnée alors que le réchauffement du climat gagne chaque jour du terrain et que la pauvreté et de la précarité touchent plus de la moitié de la population. En un mot, l’économie ne joue plus son rôle!

Une taxe sur les transactions financières peut réorienter la masse monétaire vers l’économie réelle.

Le simple énoncé du problème porte en lui-même les germes de la solution. Pour retrouver sa raison d’être, la monnaie excédentaire doit être recyclée. Une taxe sur les transactions financières peut réorienter la masse monétaire vers l’économie réelle, l’augmentation du prix et la taxation du carbone peuvent rapprocher l’activité économique de son véritable coût sociétal, l’annulation de dettes souveraines détenues par les banques centrales peut leur permettre de financer l’effort climatique…

Bien sûr qu’une dette doit être honorée sous peine de menacer le prêteur de faillite et de voir se tarir le flot des prêteurs, mais la question est peut-être différente si celui qui prête n’a pas de dettes, ne peut être menacé de faillite, ne risque pas de provoquer un effondrement en chaîne et, surtout, est aussi celui qui crée cette monnaie…

Bien sûr qu’en théorie l’augmentation de la quantité de monnaie augmente le risque d’inflation, mais encore faut-il que l’argent aboutisse chez les consommateurs susceptibles d’influencer l’inflation, ceux qui achètent les produits qui constituent le "panier de la ménagère"… Si l’argent n’arrive pas chez ceux qui "créent" l’inflation le risque est nul, et s’il y arrive, le tout sera de trouver la juste mesure.

Bien entendu, cette vision hérétique mettra du temps avant de s’imposer. Max Planck disait déjà voici près d’un siècle qu’un nouveau paradigme mettait une génération avant de s’imposer. Pouvons-nous attendre?