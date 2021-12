L'euro est arrivé à l'âge adulte

Vingt ans après son lancement, l'euro a tourné la page de l'orthodoxie monétaire et budgétaire pour se réorienter vers le soutien de l'économie et de l'emploi.

Le 1er janvier 2022, cela fera vingt ans que les premiers billets en euros ont quitté les distributeurs automatiques et sont entrés dans les magasins. L'occasion de dresser un bilan d'une monnaie vue comme une success story lors de son lancement et décriée dix ans plus tard lors de la crise de la dette.

Dès sa création, la zone euro a été marquée par un hiatus fondamental entre deux courants de pensée. D'un côté, on a les tenants de l'orthodoxie monétaire et budgétaire pour qui l'inflation devait rester en toute circonstance "légèrement inférieure à 2%". Ce sont les "faucons". De l'autre, on a les "colombes", pour qui la politique monétaire doit d'abord soutenir la croissance économique et viser le plein-emploi. C'est la ligne que suit également la Réserve fédérale américaine.

Effet d'aubaine

Tout avait pourtant bien commencé. L'euro fonctionnait et pouvait légitimement se positionner comme une devise concurrente au dollar américain. Bruno Colmant, professeur à l'UCLouvain et à l'ULB, parle même d'un "effet d'aubaine", permettant à l'Allemagne de ne plus devoir en permanence réévaluer son Mark, tandis que les pays d'Europe du Sud ont vu leurs taux d'intérêt fondre, comme s'ils empruntaient eux-mêmes en Deutsche Marks.

"La réalité a rattrapé les faucons monétaires." Bruno Colmant Professeur à l'UCLouvain et à l'ULB

"Malheureusement, la réalité a rattrapé les faucons monétaires", constate Bruno Colmant. "Les politiques budgétaires ont contribué à contracter l'économie jusqu'à frôler en permanence la déflation. À cet égard, la différence avec les États-Unis est flagrante: retenant les leçons de 1929, les Américains se sont engagés, dès 2009, dans des politiques monétaires extrêmement laxistes qui ont contribué à redresser rapidement l'économie, désormais en plein-emploi."

À ses yeux, le péché originel de l'euro est d'avoir découlé d'une décision institutionnelle plutôt que d'une adhésion monétaire naturelle et spontanée à laquelle des économies convergentes souhaitaient s'associer. "Parce que l'espace monétaire est trop large, l'euro ne correspondait pas à une zone monétaire optimale, caractérisée par la fluidité des facteurs de production et une spécialisation industrielle ou des services adéquate", souligne Bruno Colmant.

Basculement allemand

L'arrivée d'une nouvelle majorité de centre-gauche en Allemagne et d'un nouveau président, Joachim Nagel, à la tête de la Bundesbank, en remplacement de Jens Weidmann, devrait cependant radicalement changer la donne. Les dégâts économiques causés par la pandémie ont poussé l'Allemagne à changer de vision sur la monnaie unique, ayant pris conscience qu'elle ne pouvait imposer seule la rigueur au reste de l’Europe.

On est désormais aux antipodes de la conviction originelle allemande qui reposait sur le financement de l'endettement public par de l'épargne déjà constituée, et non pas au travers de la création de monnaie.

Un tel tournant n'est-il pas un encouragement au laxisme dans le chef de certains États membres? "C'est le danger, en effet", admet Bruno Colmant. "En délaissant la rigueur protestante allemande, on accorde une prime aux pays peu disciplinés. Il a fallu faire un arbitrage. L'euro est devenu une monnaie plus offensive."

"Les Allemands ont compris qu'il n’était plus possible de se profiler en tant que champions de la vertu monétaire dans un monde en souffrance." Bruno Colmant Professeur à l'UCLouvain et à l'ULB

Pour les épargnants, ce changement de cap n'est évidemment pas une très bonne nouvelle… "L'euro est devenu un piège pour ceux qui investissent dans du capital sans risque", concède Bruno Colmant. "Les épargnants allemands, tout comme les épargnants belges, perdent une fortune chaque année, compte tenu de l'inflation élevée et des taux zéro. La BCE est coincée entre le mécontentement des épargnants et le risque de contrarier l'économie dans sa globalité. Entre les deux, elle a choisi la première option. Ce n'était pas prévu au départ, lors du lancement de l'euro, mais les rapports de force ont changé depuis. Les Allemands ont compris qu’il n'était plus possible de se profiler en tant que champions de la vertu monétaire dans un monde en souffrance."

"On va conserver Maastricht comme un totem." Bruno Colmant Professeur à l'UCLouvain et à l'ULB

Maastricht comme totem

Reste alors à formaliser ce changement de cap dans les traités, car jusqu'à nouvel ordre, les critères de Maastricht, même s'ils sont peu respectés, n'ont pas été formellement enterrés. "On va conserver Maastricht comme un totem, prédit Bruno Colmant. Car si on enterre Maastricht, alors on dira qu'on a fait souffrir la Grèce pour rien. On va garder ce point de référence et le diluer dans la mémoire collective."

Désormais arrivé à l'âge adulte, l'euro existera-t-il encore dans vingt ans? Oui, assure Colmant : "Chaque jour au cours duquel la BCE imprime des billets, elle crédibilise un peu plus l'euro. L'euro est désormais une monnaie crédibilisée. D'une monnaie de rentiers, l'euro est devenu une monnaie de relance de l'activité économique."