L'euro n'a pas profité au pouvoir d'achat des Belges

Vingt ans après l’entrée en vigueur de l’euro dans les échanges bancaires et internationaux, l’heure est aux bilans. La croissance économique est au rendez-vous en Belgique. Pour les citoyens, par contre, les avantages sont moins clairs. Mais est-ce la faute à l’euro?

L’euro? "Un bâtiment en flamme, sans issue de secours." En 1998, un an avant l’entrée en vigueur de la monnaie unique, William Hague était le chef de groupe des conservateurs, alors dans l’opposition au Parlement britannique. Le futur ministre des Affaires étrangères, eurosceptique assumé, lançait sa célèbre phrase, prévenant des risques si son pays voulait tenter l’aventure monétaire. Le Royaume-Uni a, depuis, choisi une autre voie, radicale: le Brexit. Ce qui n’empêche pas les flammes de le dévorer, de l’intérieur cette fois.

Rétro 2018 Migrations, climat, Brexit... Voici ce qu'il faut retenir de 2018 pour comprendre 2019 Quels sont réellement les chiffres de la migration? Que vaut finalement une biotech comme Mithra? Le Brexit est-il aussi dévastateur qu’on le dit? Découvrez notre rétro 2018 >

Mais pour les autres, pour les locataires de la maison euro, comment se sont passées les 20 années de cohabitation?

Ouvrons une petite parenthèse sur le casse-tête grec. Le pays, coincé entre un euro trop fort pour son économie et un problème de déficit et d’endettement faramineux, a pu illustrer dans la douleur l’image de William Hague. L’intéressé n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler à l’époque. Nous étions en 2011. "In" ou "out" de la zone euro? La question s’est posée en Grèce et ailleurs. Les Grecs sont restés mais, à cause de leur participation à la monnaie unique, ils n’ont pas pu dévaluer leur devise pour relancer la machine. Acculés devant ce qui pouvait leur exploser au visage, leurs créanciers (pays de la zone euro, FMI, Banque centrale européenne) ont versé au fil des années près de 300 milliards d’euros à la Grèce. Contre facture: une austérité, ou plutôt remède de cheval, qui a provoqué une dévaluation interne (sous la forme d’une baisse des salaires notamment) mais a relégué la plus ancienne démocratie du monde dans le rang des pays en voie de développement. Parenthèse douloureuse refermée.

La Belgique se place parmi les trois plus mal lotis de la zone euro, juste devant l’Italie et la Grèce.

À part la Grèce, y a-t-il des gagnants et des perdants dans la participation à la monnaie unique? L’économiste Eric Dor, de l’Ieseg School of Management de l’université de Lille, a compilé, pour L’Echo, quelques chiffres qui font le bilan de ces vingt dernières années.

La tendance la plus édifiante est celle du pouvoir d’achat des ménages. Avec 0,38% de croissance annuelle moyenne du revenu disponible réel depuis l’entrée en vigueur de l’euro, la Belgique se place parmi les trois plus mal lotis de la zone, juste devant l’Italie et la Grèce (voir graphique). Plusieurs explications à cela.

Vue en plein écran ©Mediafin

L’inflation tout d’abord. La Belgique connaît une inflation structurellement supérieure à celle de la plupart des autres pays de la zone euro, due à la sensibilité de notre économie aux fluctuations des prix pétroliers. Avant la crise de 2008, l’inflation belge était encore légèrement inférieure à la moyenne européenne, mais ce n’est plus le cas depuis, avec la hausse des prix pétroliers. Or, l’évolution des revenus présentée ici est une évolution réelle: aux revenus, on retranche l’augmentation du coût de la vie, celle de l’inflation donc, une amputation qui, en Belgique, vient davantage grignoter les revenus disponibles que dans d’autres pays. "L’inflation de la Belgique, supérieure à celle de la plupart des autres pays de la zone euro depuis la crise financière, explique en grande partie le décrochage du revenu disponible réel, donc en pouvoir d’achat, donc divisé par les prix, par rapport aux autres pays depuis cette époque", commente Eric Dor.

À noter que l’augmentation des prix ne se fait pas ressentir partout de la même manière au sein de la population. Une récente étude de l’économiste Philippe Defeyt sur les évolutions des prix en 20 ans pointait quelques fortes hausses de biens courants: l’eau et l’électricité ont été multipliées par 2 sur la période, le mazout de chauffage par 3. Avec ce commentaire de l’économiste: "Ces augmentations pèsent plus fort sur les petits revenus puisque la part de leur budget qu’ils consacrent à ces consommations est plus élevée que celle des autres consommateurs."

L’épargne confisquée par la BCE

Cela dit, la politique monétaire de la zone euro, conduite par la Banque centrale européenne (BCE), permet une stabilisation des prix qui ne serait peut-être pas aussi aisée si la Belgique gérait seule les affaires. Nous y reviendrons plus loin.

L’indexation automatique des salaires aurait dû, en partie, pallier le problème de l’inflation. Mais… "Il y a également eu la nécessité d’encadrer les augmentations de salaires par rapport aux pays voisins, pour des raisons de compétitivité, continue Eric Dor. La Belgique ayant la caractéristique d’avoir une très forte ouverture internationale." Le handicap salarial avec nos voisins a effectivement été l’un des fers de lance du gouvernement avec, notamment, un saut d’index acté en 2015. Depuis, le tax shift est entré en vigueur. A-t-il compensé les effets du saut d’index? La réponse n’est pas si directe. "On observe effectivement que les impôts payés par les ménages ont légèrement diminué en 2015 et 2016, analyse l’économiste. La baisse de ces impôts a donc contribué légèrement à la hausse du revenu disponible en 2015 et 2016. Toutefois, le gros de la contribution à la croissance du revenu disponible en 2016 vient de la hausse de la masse salariale brute avant impôts." Et donc, en partie, du retour de l’indexation automatique des salaires. Pour autant, le tax shift aura joué son rôle. "À titre individuel, pour certaines personnes, comme les travailleurs à petit salaire, il se peut bien que l’effet du tax shift sur la hausse de leur revenu disponible ait été supérieur à celui de l’indexation des salaires."

Le tax shift a-t-il aidé au pouvoir d’achat? Oui. Mais l’indexation automatique des salaires lui a également donné du tonus.





Derrière le pouvoir d’achat se cachent donc des paramètres typiquement belges, dont les leviers sont soit dans les mains de l’État, soit hors de portée, comme le pétrole, traité sur les marchés internationaux. Cela veut-il dire que la participation à la zone euro n’a pas d’effet direct sur le pouvoir d’achat? Ce serait aller vite en besogne.

Tout d’abord, le trou d’air de 2009 à 2011 est à mettre sur le compte de la crise de l’euro, elle-même causée par la crise grecque et la difficulté des dirigeants européens à y mettre bon ordre. Pratiquement tous les participants à la monnaie unique y ont goûté. Sauf, singulièrement, l’Allemagne, grand artisan de l’orthodoxie budgétaire… qu’elle a imposée à la Grèce, aggravant la crise, selon certains.

Vue en plein écran ©Mediafin

Orthodoxie budgétaire justement. Ce sont les fameux critères de Maastricht qui veulent que chaque pays ait un endettement sous les 60% du PIB et un déficit budgétaire sous les 3%. Un respect qui n’est pas sans conséquence sur le pouvoir d’achat, estime le chercheur. "Il y a l’austérité dont l’effet est clair depuis le lancement de la zone euro. Le fort endettement public de la Belgique a forcé celle-ci à une politique d’austérité presque continue."

Dernière raison, liée elle aussi à la zone euro: la politique monétaire, nous y revenons. "Les revenus des ménages belges ont aussi particulièrement subi l’effet négatif de la politique monétaire de la BCE menée depuis la crise financière. Les taux d’intérêts nominaux sur les comptes d’épargne ont été particulièrement abaissés en Belgique, alors que les prix ont eu tendance à augmenter plus que dans la plupart des autres pays de la zone euro." Un effet ciseaux fatal pour le pouvoir d’achat d’un pays qui laisse dormir plus de 266 milliards d’euros sur ses comptes d’épargne (derniers chiffres arrêtés au mois d’octobre).

Le pouvoir d’achat reste donc quasiment atone en Belgique, là où il augmente davantage chez tous nos voisins: deux fois plus aux Pays-Bas, près de trois fois plus en Allemagne et aussi en France, pays des gilets jaunes. Ce sont les derniers entrés dans la famille "euro" qui ont vu leur pouvoir d’achat le plus augmenter: 1,75% pour la Slovénie, 2,42% pour la Slovaquie, autour de 5% pour les pays baltes.