L'"exit tax" sera finalement remplacée en France

Annoncé dans un premier temps comme enterré, le dispositif censé lutter contre l'évasion fiscale sera finalement remplacé par un autre, "plus ciblé". Une manière de satisfaire l'électorat de gauche très remonté contre l'exécutif.

"L'"exit tax" telle qu'elle est aujourd'hui sera supprimée", a insisté le ministère de l'Economie et des Finances, suite aux informations relayées par le journal Les Echos. "On la supprime parce qu'on considère que ça nuit à l'attractivité de la France pour les entrepreneurs. On va donc la remplacer par un dispositif anti-abus recentré sur les cas d'optimisation."