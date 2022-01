L'inflation en zone euro atteint un record

À 5% sur un an, le taux d'inflation dans la zone euro a atteint son plus haut niveau en 25 ans en décembre, toujours propulsé par la flambée des prix de l'énergie.

L'énergie en pole position

Parmi les principales composantes de l'inflation, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (26%, comparé à 27,5% en novembre), suivie de l'alimentation, alcool et tabac (3,2%, comparé à 2,2% en novembre), des biens industriels hors énergie (2,9%, comparé à 2,4% en novembre) et des services (2,4%, comparé à 2,7% en novembre), détaille l'office européen des statistiques.