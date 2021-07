L'inflation plus élevée est nécessaire, selon Isabel Schnabel (BCE)

Isabel Schnabel , membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré qu'il était "nécessaire et proportionné" que l'inflation dépasse l'objectif de l'institution pendant un certain temps alors que l'économie se redresse, des remarques qui pourraient déclencher une réaction de certains membres du Conseil des gouverneurs.

L’économiste a déclaré samedi qu'elle voyait des "preuves croissantes " que les anticipations d'inflation commençaient enfin à s'aligner sur l'objectif de la BCE d'un peu moins de 2%, mais qu'une relance monétaire et budgétaire continue était nécessaire pour garantir que cela se produise.

"Des années de surestimation répétée de la trajectoire future de l'inflation nécessitent que les perspectives d'inflation plus élevées migrent visiblement dans le scénario de référence et se reflètent dans la dynamique sous-jacente réelle de l'inflation", a-t-elle indiqué. "Une telle patience peut conduire à des résultats d'inflation légèrement supérieurs à notre objectif pendant une période temporaire. Ce sera une exigence nécessaire et proportionnée pour établir les conditions permettant d'échapper à une faible inflation. "