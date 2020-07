"L'investissement public doit être la priorité de 2021"

Le groupe d'experts de la Commission plaide pour permettre aux États d’investir l'an prochain et pour doter l’Union d’une capacité d’investissement permanente.

Le Comité budgétaire européen, créé pour évaluer le cadre budgétaire de l'Union et suggérer des évolutions futures, publiait mercredi ses recommandations sur l’attitude que les trésoriers publics devraient prendre en 2021. Côté pile, la crise les a poussés à prendre des mesures de stimulus – elles atteindraient 9% du PIB de la zone euro en comptant les stabilisateurs automatiques. Côté face, il n'est généralement pas prévu de les prolonger l'an prochain . Mauvaise idée, disent ces experts.

Car même dans les scénarios les plus optimistes, la reprise ne sera que partielle en 2021, aussi est-il "souhaitable" de prolonger des mesures de soutien budgétaire. Pour l'an prochain, "la priorité devrait être donnée à l'investissement public et plus généralement aux dépenses publiques favorisant la croissance" (comme l'éducation ou la santé), écrivent-ils.