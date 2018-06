La BCE amorce la fin de son programme de soutien économique

La Banque centrale européenne a annoncé, ce jeudi, qu’elle devrait arrêter de racheter des obligations sur le marché d’ici la fin de l’année . Dès la fin du mois de septembre, elle réduira le montant de ses rachats à 15 milliards d’euros par mois contre 30 milliards d’euros actuellement. Elle n’a par contre pas touché à ses taux d’intérêt. Mario Draghi, le président de la BCE, a indiqué que l’institution touchera à ses taux d’intérêt au plus tôt d’ici la fin de l’été 2019 , et aussi longtemps que nécessaire en fonction de l’évolution de la trajectoire d’inflation.

Sur le marché des changes, l’euro a rapidement grimpé face au dollar après l’annonce de la BCE. Mais la monnaie européenne a ensuite changé sa trajectoire. Vers 18h, elle perdait 1,36% à 1,163 dollars, son plus bas niveau depuis le 5 juin. Le mouvement a été identique sur le rendement du Bund allemand à 10 ans qui est descendu à 0,421%. Il avait atteint plus tôt un pic à 0,513%, juste après l’annonce de la BCE. "Le marché pensait que la première hausse de taux interviendrait en juin et là on se dirige plutôt vers juillet, voire la fin du troisième trimestre", explique Alexandre Baradez, analyste marchés chez IG, qui qualifie cette prévision de "souple" et d'"accommodante".