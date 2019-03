La BCE attendue face aux craintes sur l'économie européenne

"Coeuré est bien considéré et respecté pour sa grande expertise (macro et marché)."

Mais à cause des obstacles légaux et surtout du jeu politique entre les pays membres de la zone euro, beaucoup pensent que la course à la succession sera remportée par Erkki Liikkanen, l'ancien gouverneur de la Banque de Finlande. Une nomination qui pourrait changer la politique monétaire de la BCE, le banquier central finlandais étant perçu comme "faucon" (c'est-à-dire en faveur d'une ligne plus dure).