La BCE dévoile les nouveaux billets de 100 et 200 euros

Dans vos portefeuilles dès le 28 mai prochain, ces nouveaux billets se composent de nouveaux signes de sécurité comme un hologramme satellite et un nombre émeraude perfectionné.

Tout chauds, tout beaux. La Banque centrale européenne a dévoilé les nouveaux billets de 100 et 200 euros, qui seront mis en circulation le 28 mai 2019. Avis aux collectionneurs, les billets de 100 et 200 euros sont les dernières coupures de la série "Europe", qui sera ainsi complète .

Les nouveaux billets de 100 et 200 euros sont dotés de nouveaux signes de sécurité innovants . Comme pour les autres coupures, il est très facile de vérifier les nouveaux billets grâce à la méthode "toucher, regarder et incliner".

En haut de la bande argentée, un hologramme satellite montre de petits symboles de l’euro (€) gravitant autour du nombre et devenant plus clairs sous une lumière directe. La bande argentée contient également le portrait d’Europe, le motif architectural et un symbole de l’euro (€) de grande taille.