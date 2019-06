La BCE l'arme au pied face aux inquiétudes sur l'économie

Qu'attendre de cette réunion?

Et pour cause: les inquiétudes sont nombreuses, qu'elles se situent du côté des tensions commerciales Etats-Unis/Chine ou du bras de fer qui s'engage entre l'Italie et l'UE. Sans parler du Brexit, toujours pas réglé, et de la succession de Theresa May, qui semble promise à un Brexiter dur. L'inflation dans la zone euro a elle fortement reculé en mai, à 1,2% contre 1,7% en avril, sur fond de baisse sensible des prix du pétrole sur un mois.