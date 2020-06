La BCE maintient la pression à la baisse sur les taux hypothécaires

Impact de la crise

Depuis début 2020 - et déjà les années précédentes - les taux sont à un niveau plancher. Pour le taux moyen à 20 ans fixe, le site guide-épargne.be a observé une tendance à la baisse jusqu'à la crise du coronavirus et au confinement. Les taux ont alors remonté légèrement entre mars et mai (entre 1,8% et 1,9%), pour ensuite baisser à nouveau jusqu'à ce jour pour s'établir à 1,70%, plus bas qu'avant la crise. Du côté des taux négociés, qui varient donc en fonction du profil et du dossier du client, la tendance entre le 1er janvier et le 4 juin 2020 est restée à la baisse, passant, en moyenne, de 1,41% le 2 janvier à 1,11% ce 4 juin. L'impact du confinement ne s'est pas fait directement ressentir sur les taux négociés, contrairement aux taux fixes (taux d'affiche).