La BCE maintient ses taux et confirme l'arrêt des rachats d'actifs

La Banque centrale européenne a maintenu ses taux au plus bas et confirmé l'arrêt en fin d'année de son vaste programme de rachats nets d'actifs, sauf dégradation majeure de l'économie dans l'intervalle. Le principal taux de refinancement a été conservé à zéro et les banques vont continuer à payer un intérêt négatif de 0,40% sur leurs dépôts excédentaires.