La BCE ouvre la porte à une baisse des taux

Pour Carsten Brezki d'ING, tout reposera sur le vocabulaire employé par la BCE: "La seule manière pour la BCE de changer sa communication prospective serait de dire que les taux d'intérêt vont rester à leur niveau actuel ou encore plus bas."

"Comme les prévisions d'inflation reprises dans les données sont à la baisse, et qu'il y a un risque d'une prochaine baisse des taux par la Réserve Fédérale américaine, il y a toutefois une petite probabilité que la BCE prenne déjà une décision cette semaine sur une action concrète, remarque de son côté Eric Dor, directeur des Etudes économiques à l'IESEG School of Management. Déjà, elle pourrait utiliser la communication prospective pour encore postposer l'horizon jusqu'auquel elle compte au moins maintenir les taux très bas, et continuer les achats bruts, comme le QE (le programme d'achat d'obligations, NDLR)."