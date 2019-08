La BCE prête à dégainer son bazooka en septembre

Selon le Wall Street Journal, la Banque centrale européenne va annoncer un paquet de nouvelles mesures. Le but: stimuler une économie en zone euro qui montre des signes d'essoufflement. Parmi les mesures évoquées, le retour du bazooka monétaire de la BCE.

La rentrée s'annonce mouvementée à la BCE. Un haut responsable de la Banque centrale européenne a confié au Wall Street Journal que l'institut monétaire allait mettre le paquet lors de sa prochaine réunion en septembre, la dernière du président Draghi. S'appuyant aussi sur les propos d' Olli Rehn , l'actuel gouverneur de la Banque centrale finlandaise et membre de la BCE, le quotidien américain évoque des mesures qui iront au-delà des attentes des investisseurs.

Il faut dire qu'à la lueur des données économiques présentées cette semaine par l'Allemagne et la Chine , les marchés attendent un geste fort de la part de l'institut de Francfort, "un ensemble de mesures importantes et percutantes", comme le souhaite Olli Rehn. Pour l'ancien Commissaire européen, dans le climat actuel, "il vaut mieux avoir un paquet de mesures politiques très solides que de bricoler".

Pression sur la BCE

Les Etats-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Inde ont franchi le pas de la détente monétaire ces dernières semaines, et la BCE pourrait bien leur emboîter le pas alors même que l'économie allemande s'est contractée au deuxième trimestre et que l'on commence à parler d'un risque de récession contagieuse. Fin juillet, Mario Draghi avait déjà ouvert la voie à une série de remèdes anti-crise. Il est question à présent d'une ou plusieurs baisses des taux, mais aussi une possible reprise de ses rachats de dette.