La Banque centrale européenne lance sa grande revue stratégique

La BCE se donne un an pour reconsidérer ses objectifs, son analyse et ses instruments de politique monétaire. En attendant, elle a maintenu ses taux inchangés. La méthode de la revue stratégique est annoncée mais son issue reste floue.

Bienvenue dans les cuisines de la Banque centrale européenne (BCE). Alors que les investisseurs avaient jusqu’à présent l’habitude de s’attabler pour prendre connaissance de la politique monétaire qui leur serait servie en guise de menu, ce sont désormais les recettes et la cuisine interne qui sont au centre de l’actualité de l’institution monétaire.

Ce jeudi, la BCE a en effet donné le coup d’envoi de sa "revue stratégique", une analyse approfondie des instruments de politique monétaire et de leur efficacité, ainsi que des grandes tendances de l’économie . Cette introspection de la BCE pourrait la conduire à redéfinir son objectif d’inflation. En effet, les traités européens donnent à la banque centrale la mission de maintenir la stabilité des prix. Mais c’est l’institution gardienne de l’euro elle-même qui a estimé que cette stabilité des prix impliquait d’atteindre un niveau d’inflation légèrement inférieur à 2%, un seuil symbolique aujourd’hui remis en cause par de nombreux économistes.

Mais en attendant le résultat de la revue stratégique, cet objectif demeure en vigueur. C’est pourquoi la BCE a répété, jeudi, qu’elle maintiendrait ses taux directeurs inchangés , c’est-à-dire à 0% pour le taux de refinancement et à -0,5% pour la facilité de dépôt, jusqu’à ce que ses anticipations d’inflation convergent vers l’objectif de près de 2%. Idem pour les achats d’actifs: ils continueront au rythme de 20 milliards d’euros par mois. Mais ce statu quo de la politique monétaire était largement anticipé.

Un peu plus d’optimisme

Par contre, concernant les paramètres susceptibles d’influencer cette politique monétaire, la BCE a adopté un ton plus optimiste au sujet des perspectives économiques de la zone euro. Les risques "liés aux facteurs géopolitiques, au protectionnisme croissant et aux fragilités des marchés émergents" sont "un peu moins prononcés" parce que "l’incertitude entourant le commerce international a diminué", a expliqué Christine Lagarde, la présidente de la BCE, lors de la traditionnelle conférence de presse qui suit la réunion du conseil des gouverneurs, organe décisionnel de la banque centrale. La BCE prend donc acte de l’accord commercial partiel conclu entre les états-Unis et la Chine, une avancée "cruciale", a jugé Mme Lagarde.