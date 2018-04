La Belgique devra mieux protéger ses PME agricoles contre les pratiques déloyales

La Commission européenne veut renforcer la protection des PME agricoles face à la grande distribution et aux géants agroalimentaires. Une proposition de directive définit plusieurs pratiques déloyales et prévoit la création d'une autorité d'investigation et de sanction. La Belgique devra adapter sa législation, a dit une source à L'Echo, en confiant cette mission à une nouvelle instance ou à son autorité de la concurrence.