La Belgique épinglée pour ses pratiques fiscales "agressives"

La Commission européenne épingle sept pays de l’Union, dont la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas, "qui compromettent l’équité" dans le marché intérieur en favorisant la planification fiscale agressive des entreprises, a annoncé le commissaire européen à la Fiscalité Pierre Moscovici.

Sept pays européens, dont la Belgique, sont pointés du doigt pour leur politique fiscale , jugée agressive et dangereuse pour "l'équité dans le marché intérieur". En ligne de mire, les mesures favorisant la planification fiscale des entreprises.

"Pour la première fois, la Commission insiste sur la question de la planification fiscale agressive dans sept pays: la Belgique, Chypre, la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, Malte et les Pays-Bas " , déclare Pierre Moscovici, commissaire européen à la Fiscalité. "Ces pratiques nuisent à l’équité, empêchent une concurrence loyale dans le marché intérieur et augmentent le fardeau des contribuables européens" , ajoute-t-il.

Le commissaire a présenté l’analyse annuelle de la Commission sur la situation économique et sociale dans les États membres. Les rapports qui seront publiés sur les sept pays concernés "reposent sur un examen approfondi de leurs règles fiscales et sur des indicateurs économiques pertinents" , insiste-t-il. "Si nous reconnaissons les mesures prises récemment par certains de ces États membres pour adapter leur modèle fiscal, il reste manifestement beaucoup à faire" , a-t-il estimé. "Nous devons faire en sorte qu’une fiscalité équitable devienne la règle sans exception" , a-t-il encore plaidé.

Johan Van Overtveldt s'interroge

"J’ai vraiment l’impression que l’on applique deux poids deux mesures et que ce sont principalement les petits pays qui sont dans le viseur , " a réagi Johan Van Overtveldt, ministre des Finances.

" Les remarques relatives à la déduction des intérêts notionnels sont étranges", avance le ministre. Selon lui, ce système a précisément été fortement limité dans le cadre de la réforme de l’impôt des sociétés . "Plus encore: nous nous sommes inspirés de la piste sur laquelle la Commission européenne travaille elle-même dans le cadre de la Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)."

Pour le second point, Johan van Overtveldt affirme qu'une réforme de la déduction pour l'innovation a été menée dans l'intervalle. "Ele a reçu le feu vert du Code of Conduct et de l’OCDE. La conclusion était claire: le régime n’est pas dommageable."