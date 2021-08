La Belgique reçoit une première tranche de 770 millions d'euros du fonds européen de relance

Ce mardi 3 août, la Belgique va recevoir 770.113.932 euros du fonds européen de relance et de résilience. Le pays devient, aux côtés du Portugal et du Grand-Duché du Luxembourg, l'un des trois premiers États membres à percevoir une somme du mécanisme d’aide de l’Union européenne.

Un timing serré

"Deuxièmement, lors de la soumission de notre plan, nous avons demandé à la Commission européenne de pouvoir bénéficier le plus rapidement possible d’un préfinancement car nous souhaitions mettre en œuvre le plus rapidement possible de gros investissements afin de maximiser l’effet de relance. Je me réjouis que nous ayons été entendus", a précisé le Secrétaire d’État à la relance.