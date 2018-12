La Chine autorise l'importation de riz américain, une première

Pékin a donné son feu vert aux importations de riz US, une décision qui intervient alors que les deux pays tentent d'apaiser leurs graves différends commerciaux des derniers mois.

Nouveau signe de réchauffement des relations commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales. La Chine a ouvert la porte aux importations de riz en provenance des Etat-Unis.

Il n'était pas encore possible de dire combien de riz Pékin, qui s'approvisionne en Asie, pourrait chercher à acheter aux Etats-Unis. Mais cette initiative, qui clôt des années de discussions sur le sujet, fait suite à l'engagement du ministère du Commerce chinois d'ouvrir davantage son marché. "Je ne serais pas surpris de voir les importateurs tenter d'expédier du riz en Chine depuis la Californie, mais je ne sais pas si ce seront immédiatement des quantités époustouflantes", estime Stuart Hoetger, analyste et trader de riz en Californie.

Le riz américain a peu réagi à la nouvelle et se traite en baisse de 7 cents à 10,06 dollars les 100 livres.

L'annonce faite par les autorités douanières chinoises intervient alors qu'un tête-à-tête entre les ministres du Commerce américain et chinois se profile en janvier. Ce rendez-vous fait suite à la trêve conclue au début du mois à Buenos Aires entre les deux pays. Plusieurs gestes de conciliation ont depuis été effectués. La Chine a ainsi annoncé qu'elle suspendrait le 1er janvier, pour trois mois, les surtaxes douanières imposées aux voitures et pièces automobiles importées des États-Unis, et le géant asiatique a passé des commandes de soja américain.