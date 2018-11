La Commission appelée à revoir sa copie sur le budget 2019

On le pensait en bonne voie. Le projet franco-allemand de budget 2019 de la zone euro avait reçu un bon accueil de la part des ministres des Finances. Et puis, deux heures avant l'expiration du délai imparti pour dégager un accord, les négociateurs du parlement européen et du Conseil ont reconnu qu'ils n'étaient pas en mesure de forger un compromis, selon une source parlementaire.