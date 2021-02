La Commission attend des réformes ambitieuses

Tout ça est trop lent et trop compliqué, disait le mois dernier le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, s’en prenant à la machine bureaucratique européenne. Six mois après avoir été décrété par les chefs de gouvernements européens, le plan de relance européen reste fermement arrimé à sa rampe de lancement. Et pour cause, la facilité pour la reprise et la résilience (FRR, 672,5 milliards d’euros dont 312,5 de subventions) n’a pas encore d’existence légale: son adoption est attendue pour la mi-février. En attendant, des États ont soumis leurs esquisses à la Commission, ce qui permet au Berlaymont de donner ses premiers retours. Les plans doivent répondre aux défis identifiés dans les recommandations par pays faites par l'Union, et doivent consacrer au moins 37% des dépenses au climat et 20% au numérique. "Nous faisons de bons progrès sur ce front, mais il reste encore beaucoup de travail", indique Marta Wieczorek, porte-parole de la Commission. Le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, avait lancé le mois dernier un appel aux États pour inclure des réformes plus ambitieuses que celles présentées dans les premières esquisses.