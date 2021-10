La Commission envisage des achats groupés de gaz

Les États ont les cartes en main pour contenir la hausse des factures d'énergie, souligne la Commission, qui les encourage à agir. Et envisage l'étape d'après : des achats groupés.

À court terme, l'Europe n'a pas de solution miracle pour contenir la hausse des factures d'énergie: sur ce terrain, chaque État membre a les cartes en main pour soulager les consommateurs face à l'explosion des prix sur les marchés mondiaux. Mercredi, la Commission européenne leur a concocté une "boîte à outils" détaillant une large palette d'options possibles, des subventions aux ménages les plus vulnérables aux baisses de TVA.

"Les gouvernements nationaux doivent maintenant agir d'urgence pour mettre en œuvre ces mesures et protéger les consommateurs de ces hausses de prix rapides", a réagi Monique Goyens, directrice générale du lobby européen des consommateurs (BEUC), se félicitant de ces recommandations "fortes et centrées sur le consommateur".

Six États membres ont déjà notifié des mesures à la Commission, la Belgique mise, quant à elle, sur l'élargissement du tarif social et prévoit un chèque énergie de 80 euros pour les ménages qui en bénéficient.

Dans sa communication publiée mercredi, la Commission souligne que les revenus plus élevés qu'attendus des mises aux enchères de quotas d'émissions de CO2 (ETS) peuvent être utilisés immédiatement pour protéger "les consommateurs, les petites entreprises et les industries énergivores". Sur un an, au 30 août 2021, le système ETS a généré 26,3 milliards d'euros de revenus dans l'Union. Dont 483,7 millions en Belgique, où la négociation entre entités sur la répartition de l'enveloppe à partir de 2021 reste bloquée.