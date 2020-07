La Commission européenne accusée de greenwashing

C’était l’engagement phare de la Commission européenne en matière de lutte contre le réchauffement planétaire: consacrer au climat un euro sur cinq de son budget de près de 1.000 milliards d’euros pour la période qui court de 2014 à 2020. Une gageure qu’elle est sur le point de réaliser puisqu’ elle évalue qu’à la fin de l’année, 19,7% de ses dépenses auront servi la cause – sachant que son estimation de cette performance augmente chaque année et que le bilan définitif de la période ne sera scellé que dans trois ans, elle pourrait même dépasser l’objectif. Bravo?

Une question de méthode

Certes, reconnaît la Cour des comptes, "cette méthode a l’avantage d’être simple et pragmatique". Le problème, c’est qu’elle "peut mener à des estimations surévaluées". La version Karl Falkenberg: "On simplifie à l’excès pour trouver des justifications ex post de manière à arriver à des pourcentages qui dans certains cas sont parfaitement arbitraires."

Étude de cas

La moitié des dépenses que la Commission estampille "climat" sont issues des aides agricoles. Or cette contribution est surestimée, estime la Cour des comptes dans son style policé. "J’ai un problème avec le fait de reconnaître des activités comme pertinentes climatiquement dans des pratiques agricoles normales", dit de son côté Karl Falkenberg. Sans même parler du fait que certaines dépenses agricoles et de cohésion peuvent accélérer le changement climatique – c’est un rapport de la Commission qui le constate. En mars dernier, 3.600 scientifiques s’en prenaient à la politique agricole commune (PAC), affirmant qu’elle est un moteur central des crises du climat et de la biodiversité et que même ses fonds consacrés au "verdissement" sont "peu susceptibles d’améliorer de manière significative les performances environnementales et climatiques de la PAC".