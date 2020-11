La Commission européenne invoque le Covid-19 pour fermer ses restaurants

Poussée par le Coronavirus, la Commission européenne a annoncé son intention de suspendre son activité de restauration. Près de 400 emplois sont en danger.

C'est une très mauvaise nouvelle qui vient d'être communiquée aux sociétés qui s'occupent du catering (les restaurants) de la Commission européenne. Dans un courrier envoyé par la responsable de l'Office pour les infrastructures et la logistique, ces sociétés (Compass et Ciano) ont appris l'annulation d'un appel d'offres pour des activités de catering, compte tenu des "événements imprévisibles et exceptionnels, indépendants de la volonté de la Commission et non-imputables à la faute ou la négligence d'une des parties".

Réflexion en profondeur

Dans le même courrier, la Commission fait part de son intention de ne pas reprendre l'activité de restauration le 1er janvier 2021. Et, dit la Commission, cette activité ne reprendra pas avant le 1er septembre 2021, dans le meilleur des cas. Mais même à cette date, l'horizon des activités catering ne sera pas dégagé pour autant. "Aucun appel d'offres ne sera relancé avant une réfelxion en profondeur sur les futurs modes de travail et de restauration au sein de notre institution ainsi que sur le nombre et le type de sites d'exploitation", peut-on encore lire dans le courrier.

A ce stade, cette annonce revient à mettre en péril 400 emplois. De source syndicale, on précise que si le parlement européen devait suivre le mouvement, ce sont plus de mille emplois qui se retrouveraient sur la sellette. D'après nos informations, un conseil d'entreprise est prévu jeudi prochain chez Ciano, une des deux sociétés visée par le courrier de la Commission.

Force majeure