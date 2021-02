La France abandonne l’extension de Roissy-Charles-de-Gaulle

Sur fond de pandémie et de lutte contre le changement climatique, le groupe ADP abandonne le projet de construction d’un quatrième terminal à l’aéroport CDG.

Le projet de quatrième terminal au sein du deuxième plus grand aéroport d'Europe: c'est fini. L’État français a appelé le groupe Aéroport de Paris (ADP), dont il est l’actionnaire majoritaire, à "abandonner son projet et de lui en présenter un nouveau, plus cohérent avec ses objectifs de lutte contre le changement climatique et de protection de l’environnement", a expliqué au Monde la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, ce jeudi.

Le chantier, au coût estimé entre 7 et 9 milliards d'euros, devait permettre d'accueillir 40 millions de passagers supplémentaires et d'ajouter 450 vols par an d'ici 2037. "C’est un projet obsolète, qui ne correspondait plus à la politique environnementale du gouvernement et aux exigences d’un secteur en pleine mutation", argumente la ministre.

Les effets de la crise sanitaire

Le projet d’extension du T4 misait sur des perspectives de forte croissance des voyages aériens. Or, les efforts pour endiguer la transmission du virus et les limitations de déplacements ont provoqué un effondrement considérable du trafic. En décembre 2020, les vols de l'aéroport CDG ont chuté de 64% par rapport au même mois de l’année précédente.

51% En 2021, le trafic aérien européen ne devrait pas dépasser 51% de son niveau de 2019.

La crise actuelle sème le doute sur l’accroissement continu des voyages aériens et donc sur la nécessité d’adapter ou non les infrastructures, y compris pour le deuxième aéroport d'Europe. D'autant plus que les compagnies aériennes ne misent pas sur 2021 pour se refaire une santé. Malgré l'espoir porté par l'arrivée des vaccins, le trafic aérien européen ne devrait pas dépasser 51% de son niveau de 2019, selon les prévisions d'Eurocontrol.

Lire aussi | Le transport aérien mondial perdra près de 120 milliards de dollars en 2020

Une victoire pour les écologistes

Nombre d’associations de défense de l’environnement étaient mobilisées contre ce projet. Le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou, a salué jeudi "une belle victoire des écologistes" contre ce "projet idiot qui allait augmenter les émissions de gaz à effet de serre et générer beaucoup de nuisances".

Trois ans après l’arrêt de Notre-Dame-des-Landes, les beaux jours des projets aéroportuaires semblent loin.

L'annonce arrive à point nommé alors que nombre de voix critiquent le manque d'ambition du gouvernement français en matière d’écologie. Mercredi, le gouvernement présentait son projet de loi climat, issue de la Convention citoyenne pour le climat. Un texte jugé insuffisant, notamment en ce qui concerne la suppression des lignes aériennes intérieures, la taxation de carburants ou l’artificialisation des sols.