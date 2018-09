La France adoptera le prélèvement à la source dès janvier

Fin de plusieurs jours d'incertitude sur le maintien ou non en France d'une réforme au potentiel "choc psychologique" dans un contexte économique délicat. Dès le 1e janvier, l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source.

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu , tel qu'il est en vigueur en Belgique, va-t-il ou non s'appliquer en France? La question était au coeur des débats depuis de longs mois. Le Premier ministre Edouard Philippe s'est enfin exprimé sur cette réforme au potentiel "choc psychologique" dans un contexte économique délicat.

"Je vous confirme qu'au 1er janvier 2019 l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source. Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour faire en sorte que cela soit possible", a dit le chef du gouvernement.

Le Premier ministre a rappelé que cette mesure était considérée par le président Emmanuel Macron comme "une exigence totale". "Il voulait être certain que cette réforme, qui est une bonne réforme et qui ne viendra pas diminuer le pouvoir d'achat (des contribuables, ndlr), mais améliorera pour beaucoup d'entre eux leur situation en matière trésorerie ."

L'adoption de la mesure suscite en effet de nombreuses interrogations; et ce même dans les rangs de l'exécutif. Edouard Philippe insiste ainsi: "il ne faut pas confondre exigence et hésitation." Le Président lui-même avait semé le doute lors de son dernier voyage en Finlande parlant d'une décision qui serait prise après "clarifications" sur le sujet. Dans la foulée, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin avait évoqué pour la première fois un possible arrêt de la réforme.