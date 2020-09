La France dévoile son plan de relance à 100 milliards

Transition écologique, compétitivité des entreprises et cohésion sociale constitueront les grands axes de ce programme financé en partie par l'Europe, prévu sur deux ans. L'effet sur la dette du pays sera résorbé en 2025, selon le premier ministre.

"Cent milliards d'euros c'est quatre fois plus important que ce qui avait été mis sur la table pour faire face à la crise de 2008." Flanqué de plusieurs ministres, le chef de l'exécutif français, Jean Castex, a dévoilé ce 3 septembre "France Relance", son plan en vue d'éviter l'effondrement de l'économie tout en la préparant aux défis futurs. Qualifié par le premier ministre comme étant "le plus massif annoncé à ce jour par les grands pays européens", ce plan fera la part belle à la lutte contre le changement climatique, au soutien des entreprises et à la cohésion sociale.