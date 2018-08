La France économise 3 milliards grâce à ses entreprises

Le ministre de l'Economie et des Finances français annonce le report à octobre 2019 d'une baisse de cotisations patronales. Objectif: économiser 2 milliards. Une autre mesure devrait permettre de grappiller plus d'un milliard, toujours en mettant les entreprises à contribution.

Le gouvernement français est régulièrement critiqué, notamment par la gauche, pour ses choix budgétaires jugés très favorables aux entreprises et pas assez aux salariés ou aux retraités, et donc au pouvoir d'achat.

Les entreprises participeront à hauteur de plus de trois milliards d'euros à l'effort de rétablissement des finances publiques dans le cadre du budget 2019. Bruno Le Maire annonce ainsi un décalage au 1er octobre 2019 de l'entrée en vigueur d'un allègement de cotisations patronales, qui devait accompagner la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en baisse de charges pérenne de six points pour les rémunérations jusqu'à 2,5 fois le smic.

Le ministre a aussi annoncé une augmentation du taux de versement du cinquième acompte de l'impôt sur les sociétés pour celles de plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. "Il n'y aura pas d'élargissement, mais celles qui y sont soumises verront le taux augmenter" par rapport aux trois tranches existant aujourd'hui (80%, 95% et 98%), a-t-il précisé. "Ces taux seront désormais de 95% pour les entreprises de 250 millions à un milliard d'euros de chiffre d'affaires, 98% pour les entreprises d’un milliard à cinq milliards de chiffre d'affaires et 98%, taux inchangé, pour les entreprises de plus de cinq milliards d'euros de chiffre d'affaires."