La France présente son budget de relance pour 2021

Axé sur le soutien à l'emploi, le projet de loi de finance n'est pour l'heure pas remis en cause par le rebond de la pandémie et les restrictions d'activités, selon le ministre de l'Economie français.

Alors que l'épidémie de Covid s'éternise, le gouvernement français va-t-il devoir revoir son budget de 2021 centré sur son plan de relance à 100 milliards d'euros? À entendre le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire , qui le présentait, ce lundi, en conseil des ministres, la réponse est non. " Le budget que nous présentons est un budget de relance. Il répond à l’urgence immédiate de dizaines de milliers d’entrepreneurs qui ont besoin de l’État pour faire face à la crise . Mais il prépare surtout l’avenir des Français", a-t-il assuré, alors que ce plan vise à renforcer la compétitivité des entreprises et à sauver l'emploi. En effet, selon l'entourage du ministre , ce budget tiendrait compte de la dégradation des indicateurs économiques de cette fin d'année , ce qui ne justifierait pas de révision des calculs. "Dans notre prévision 2020, plus prudente que celle de l’OCDE ou de l’Insee, nous avions prévu un retour des conditions sanitaires compliquées, ainsi que les incertitudes internationales (perturbations du commerce mondial, élections américaines, Brexit…)", justifie-t-on à Bercy.

Pour l'heure, l'exécutif table sur un redressement de 8% du PIB français l'an prochain après une contraction de 10% cette année, son plus fort recul depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans son avis publié lundi, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) met toutefois en garde sur les "incertitudes extrêmement élevées" que fait peser le contexte sanitaire sur la reprise, estimant que le plan de relance risque de ne pas doper autant que prévu l'investissement privé et public. Pour sa part, le gouvernement mise sur un impact de 1,1 point de celui-ci dès l'an prochain. De leur côté, la Banque de France et l'OCDE se montrent plus circonspects quant au rebond du PIB qu'ils attendent plus modéré.