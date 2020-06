La France sort un nouveau budget de crise

Alors que les plans de sauvetage économiques se multiplient, le conseil des ministres français a examiné mercredi un nouveau projet de la loi de finance rectificative. Le troisième depuis le début de la crise sanitaire.

Face à la crise économique et sociale, le gouvernement français a dû une nouvelle fois revoir son budget à la hausse. Après les plus de 400 milliards d'euros de mesures d'urgence prises dans les deux budgets précédents, cette rectification va faire monter le soutien public à "460 milliards" d'euros, a précisé le ministre français de l'Économie. Un montant qui inclut les 45 milliards d'aides supplémentaires aux secteurs les plus fragilisés, comme l'automobile, l'aéronautique, le tourisme et la French Tech (600 millions).

À ces mesures vont s'ajouter des aides exceptionnelles directes pour les 800.000 jeunes précaires de moins de 25 ans et les ménages les plus modestes. Un renforcement à hauteur de 5 milliards du dispositif de chômage partiel est également prévu. Enfin, l'État prévoit d'accorder un soutien de 4,5 milliards d'euros aux collectivités. Mais si les dépenses explosent, en face, les recettes fiscales, elles, pourraient fondre de 27 milliards de plus par rapport à l'estimation déjà en baisse du précédent budget. Dans ce contexte, le déficit devrait atteindre 11,4% du produit intérieur brut (PIB) tandis que la dette publique est estimée à 121% du PIB.

Une des pires récessions au monde

"Nous avons un énorme trou d'air avec cette crise économique du coronavirus", avait indiqué le patron de Bercy le 2 juin dernier. Date à laquelle il avait d'ailleurs déjà dû corriger ses estimations, prévoyant une chute du PIB à 11% cette année, contre 8% précédemment. De son côté, l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a livré ses pronostics ce mercredi, table pour l'hexagone sur une contraction brutale du PIB comprise entre 11,4% et 14,1%, un haut de fourchette envisagé si l'épidémie resurgissait.

À cette débâcle devrait suivre, toujours selon l'OCDE, un puissant rebond de 7,7% si l'épidémie en reste là, et de 5,2% en cas de retour du virus. En attendant, la France – dont les avantages comparatifs (aéronautique, tourisme, etc.) sont les plus touchés par la crise – devrait connaître l'une des pires récessions au monde. Au même titre que d'autres pays européens comme l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni.

Un taux de chômage de 10% cette année

Face à de telles perspectives, les appels du pied, notamment du côté des entrepreneurs, se multiplient pour hâter le déconfinement. Qui plus est pour relancer la consommation des ménages, laquelle représente les deux tiers de la croissance du PIB français. Selon la Banque de France, qui a livré ses sombres pronostics mardi dernier, le rythme du rebond de cette dernière constituerait un facteur essentiel de la reprise. Or, il est "probable que la montée attendue du chômage et le contexte global de forte incertitude continuent de peser sur les comportements d'achat", juge l'institution.