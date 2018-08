La Grèce reçoit 15 milliards d'euros, sa dernière tranche d'aide

Cette somme couvrirait environ 22 mois des besoins de financement de la Grèce après la fin du programme le 20 août. L'engagement et le travail acharné du peuple grec portent aujourd'hui leurs fruits. La dernière série de réformes achevées par la Grèce comprenait des actions importantes dans le domaine de la politique fiscale, de la lutte contre l'évasion fiscale, des réformes des recettes publiques et la résolution des prêts non performants.