La Juventus du Turin lance elle aussi sa cryptomonnaie

Avec plus de 340 millions de supporters à travers le monde et 60 millions de fans sur les réseaux sociaux, le lancement du "Juventus Official Fan Token" fera sans nul doute évoluer la stratégie mondiale du club. En lançant sa propre cryptomonnaie , la Juventus veut ainsi augmenter le nombre de ses fans et leur implication, comme le rapporte le journal français Les Echos .

"Notre objectif à long terme est d’embarquer plus de 50 clubs de football et nous espérons injecter 300 millions de dollars supplémentaires dans l’économie du sport au cours des prochaines années", a expliqué Alexandre Dreyfus, PDG et fondateur de Socios.com. "Nous avons commencé au sommet, avec certains des plus grands noms du football, et notre ambition est de créer la plus grande communauté et marché du football mondial pour les fans de football, tout en démontrant que la blockchain et la cryptomonnaie sont la technologie de confiance du grand public."