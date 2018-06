La campagne présidentielle de Macron dans le viseur

La métropole et la ville de Lyon, fief dans le centre-est de la France du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, ont-elles financé la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron? Après une plainte d’élus de droite, le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics.

Une plainte contre X puis une enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Lyon et confiée à la police judiciaire: un soupçon plane désormais sur la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron. La question qui se pose officiellement depuis hier concerne un éventuel financement illicite de la part de la ville de Lyon et de sa métropole.

La plainte déposée la semaine dernière par des élus locaux vise "des moyens publics (humains, matériels et financiers) sous le contrôle de la ville et de la métropole de Lyon" alors que Gérard Collomb, actuel ministre de l’Intérieur, était à la tête des deux entités.

Réception

Lundi, les médias français faisaient état d’une procédure enclenchée à ce propos avec notamment en ligne de mire une importante réception organisée à la mairie de Lyon le 2 juin 2016. Emmanuel Macron était encore ministre de l’Économie mais pas encore candidat et venait de lancer son mouvement En Marche. Dans le collimateur des plaignants figurent également une réunion sur une péniche, organisée sur les quais du Rhône au mois de septembre 2016, alors qu’Emmanuel Macron n’était plus ministre mais pas encore candidat et un "soupçon d’emploi fictif" relatif aux fonctions de son chef de cabinet.