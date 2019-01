La chasse aux hautes fonctions est officiellement ouverte à la BCE

Le remplacement de la moitié du comité de direction de la Banque centrale européenne, qui doit avoir lieu cette année, commencera par le Belge Peter Praet. Son successeur désigné est l’Irlandais Philip Lane, mais rien n’est sûr.

Les candidats à la succession de Peter Praet en tant qu’économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE) peuvent se faire connaître. Ce lundi, les ministres des Finances de la zone euro ont donné officiellement le coup d’envoi de la procédure de remplacement du Belge, qui quittera ses fonctions en mai après huit années au sein du comité de direction (qui compte huit membres) de la Banque. Plus tard cette année, le mandat de deux autres poids lourds arrivera à terme: celui du président Mario Draghi fin octobre et celui de Benoît Cœuré à la fin de l’année.

Vue en plein écran Philip Lane ©Corbis via Getty Images

La nomination de Philip Lane, le favori pour succéder à Praet, serait plutôt rassurante pour les investisseurs, qui craignent une rupture trop radicale. Lane est un économiste de haut vol, très respecté, diplômé de la Harvard University, et qui préside aujourd’hui la banque centrale irlandaise. Il a toujours soutenu la gestion de la crise menée par Draghi, y compris les rachats massifs d’obligations souveraines pour inonder l’économie de liquidités et relancer l’inflation. De plus, l’Irlande est le seul pays fondateur de la zone euro n’ayant jamais obtenu un siège au comité de direction de la BCE.

Philip Lane est le favori pour succéder à Peter Praet. Comme lui, il n’a pas une vision dogmatique de l’économie.

"Lane est clairement le candidat qui bénéficie du plus grand soutien et il serait un formidable successeur pour Praet", estime Carsten Brzeski, économiste en chef d’ING Deutschland et observateur de la BCE. "Tout comme Praet, il n’a pas une vision dogmatique de l’économie. Le fait que Lane ait toujours soutenu Draghi ne signifie pas pour autant qu’il soit une colombe (défenseur de la politique souple, NDLR)", poursuit Brzeski. "De plus, la BCE a besoin d’un banquier avec un fingerspitzengefühl (sixième sens, NDLR) au moment où l’économie européenne ralentit et où personne ne connaît encore la gravité du ralentissement."

Carrousel

Le résultat de la course aux deux autres fonctions est plus difficile à prédire. "Tout reste ouvert pour la succession de Draghi. Cette situation s’explique par le fait que cette année, on devrait assister à un carrousel de nominations multidimensionnel, dans lequel le résultat des élections européennes en mai jouera un rôle important", estime Brzeski. Après les élections, la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen auront tous un nouveau président. Ces nominations seront l’enjeu de négociations de marchands de tapis entre États membres, la BCE représentant une des pièces du puzzle.

Vue en plein écran Erkki Liikanen ©AFP

Même au sein de la BCE, il s’agira de trouver un équilibre entre les grands et les petits pays, entre le nord et le sud de l’Europe, entre les colombes et les faucons. Par exemple, la nomination l’an dernier de l’Espagnol Luis de Guindos comme vice-président de la BCE augmente les probabilités qu’un Européen du nord soit nommé à la présidence. Parmi les candidats possibles, on trouve le Finlandais Erkki Liikanen, le Néerlandais Klaas Knot et l’Allemand Jens Weidmann.

Vue en plein écran Jens Weidmann ©BELGAIMAGE

Weidmann est considéré comme un faucon – il a à plusieurs reprises protesté au sein du Conseil de la BCE contre le programme de rachat et prône la discipline budgétaire – ce qui fait de lui un candidat controversé. Liikanen, gouverneur de la banque centrale finlandaise jusqu’à l’été dernier et faucon modéré, semble un choix plus sûr. Son successeur, Olli Rehn, est aussi dans la course.

Vue en plein écran François Villeroy-de-Galhau ©AFP

D’autres candidats possibles sont le banquier central français François Villeroy de Galhau, sa compatriote et directrice du FMI Christine Lagarde, et l’actuel membre de la direction Cœuré. Pour ce dernier, les règles en matière de mandat devront être contournées.

Brzeski voit le banquier central estonien Ardo Hansson comme "dark horse": "C’est un excellent économiste qui se trouve sur la même ligne que l’Allemagne et les Pays-Bas, et pourrait être un candidat de compromis."