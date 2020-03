La conquête de l'hydrogène, une nouvelle frontière européenne

La Commission veut créer une "Alliance pour l'hydrogène propre" pour que l’Europe décroche cette technologie énergétique disruptive.

C’est l’une des annonces de la stratégie industrielle que la Commission présentait ce mardi: après avoir lancé une "Alliance" pour développer une industrie européenne des batteries, elle se propose d’en lancer une "pour l’hydrogène propre". L’idée reste la même: canaliser de l'argent public européen vers les entreprises et centres de recherche qui tentent de développer cette technologie, comme on arroserait un écosystème un peu aride dans l’espoir de le rendre luxuriant.

La magie de l’hydrogène, c’est qu’il est partout et qu’utilisé comme carburant, il n'émet pas de gaz à effet de serre. Son problème, c’est qu’il ne va pas tout seul dans les bombonnes et que son processus de production est pour l’heure polluant et cher.

Il est trop tôt pour exclure [que l'hydrogène] soit une option pour le transport routier de longue distance William Todt Directeur exécutif, Transport & Environment

La Commission européenne n’y voit pas moins une promesse de "disruption" dans la lutte contre le réchauffement. Son supercommissaire en charge du climat, Frans Timmermans, avait déjà déclaré voir "un rôle pivot pour l'hydrogène" dans les efforts de l'Union pour atteindre son nouvel objectif de neutralité carbone.

L’exécutif entend donc encourager son émergence en Europe, ce qui nécessite notamment "une coordination plus étroite tout au long de la chaîne de valeur". La future alliance réunira investisseurs, partenaires gouvernementaux, institutionnels et industriels et permettra de recenser les besoins, les possibilités d’investissement, les obstacles réglementaires.

Facteur prix

Selon l'ONG Transport and Environment, l'hydrogène est pour l'heure le seul vecteur d'énergie capable d'amener les secteurs de l'aviation et du transport maritime à mettre fin à leurs émissions de gaz à effet de serre - "et il est aussi trop tôt pour exclure qu'il soit une option pour le transport routier de longue distance", estimait dans une tribune récente son directeur William Todts.

Aujourd'hui, 95% de la production d'hydrogène est produite à partir de gaz fossile. Et "décarboner" le processus par capture de carbone reste hors de prix. Comme l'est l'alternative "verte", par électrolyse. Or pour espérer faire décoller l'hydrogène dans un contexte où cette alternative est en concurrence avec les carburants classiques, défend toujours William Todts, "mettre de l'argent dans la R&D n'est pas suffisant".