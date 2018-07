La croissance des salaires est en berne, déplore l'OCDE

Les salaires belges n’ont toujours pas retrouvé un rythme de croissance d’avant la crise financière. C’est une tendance générale dans les économies fortes, confrontées à une inflation faible, une croissance atone et un déficit de qualification des travailleurs. La Belgique se distingue en gommant plus vite que d’autres pays les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Le marché de l’emploi en Belgique est incontestablement en train de remonter la pente, après les années difficiles nées de la crise financière de 2008-2010. Le chômage reste certes a des taux supérieurs à ceux d’avant la crise mais le taux d’emploi est en train de s’améliorer, relève l’Organisation de la coopération et du développement économiques (OCDE) qui vient de publier ses perspectives d’emploi. La Belgique n’échappe pas à l’une des principales conclusions de ce rapport, l’embellie observée sur le marché de l’emploi est ternie par une faible croissance des salaires. La tendance se confirme dans de nombreuses économies riches.

En Belgique, lorsqu’il est tenu compte de l’inflation, le salaire versé par heure de travail n’a cru au dernier quadrimestre de 2017 que de 0,4% pour une moyenne de 0,6 pour les pays de l’OCDE. Entre 2008 et 2009, cet indicateur du pouvoir d’achat avait frôlé les 3% avant de chuter sous le niveau zéro. En 2013, une remontée avait été enregistrée avant une rechute atteignant son plancher en 2015. Cette année-là, faut-il rappeler que le gouvernement, fraîchement arrivé, avait décidé de procéder à un saut d’index. Depuis lors toutefois, la croissance des salaires n’a jamais retrouvé sa forme d’antan. "C’est d’autant plus surprenant que le taux d’emploi est en train de remonter en Belgique", commente Andrea Bassanini, expert à l’OCDE. Entre autres causes du phénomène, il pointe une croissance plus faible en Belgique que dans les autres pays de l’OCDE.

Les bas salaires, principale victime

"Selon les prévisions, le taux de chômage observé à l’échelle de l’OCDE devrait rester orienté à la baisse, pour s’établir à 5,3% fin 2018 puis à 5,1% fin 2019, indique l’organisation dans son communiqué. La croissance des salaires reste beaucoup plus morose qu’avant la crise financière. Fin 2017, la croissance des salaires nominaux (hors inflation, NDLR) dans la zone OCDE était en effet inférieure de moitié à ce qu’elle était 10 ans auparavant. Au deuxième trimestre 2007, lorsque le taux de chômage moyen des pays de l’OCDE était à peu près identique à celui d’aujourd’hui, la croissance moyenne des salaires nominaux était quant à elle de 5,8% contre 3,2% au 4e trimestre 2017."

Morosité donc. Surtout pour les bas salaires plus largement concernés que les autres, précise l’OCDE. "On observe que les entreprises cherchent désespérément à embaucher mais ne trouvent pas de personnel qualifié en suffisance, complète Andrea Bassanini. On se retrouve avec un marché de l’emploi dual avec des gens hautement qualifiés qui profitent des opportunités d’augmentation et des travailleurs moins qualifiés qui subissent la stagnation des salaires." Il ajoute que les travailleurs qui ont perdu leur emploi lors de la crise peinent à faire correspondre leurs compétences avec les besoins du marché. "Beaucoup de travailleurs sont insatisfaits de leur emploi et continuent à chercher quelque chose de mieux."

La faiblesse de la croissance des salaires s’explique par la faiblesse de l’inflation, une productivité en berne mais aussi par la prolifération d’emploi à temps partiel. Cette dernière cause n’est pas applicable à la Belgique, relève Andrea Bassanini, toujours interrogé par L’Echo. "Les perspectives de l’emploi pointent une réduction significative des salaires moyens des travailleurs à temps partiel par rapport à ceux des travailleurs à temps plein, affirme toutefois l’OCDE. La réduction de la couverture de l’assurance chômage dans de nombreux pays et la persistance du chômage de longue durée pourraient également entrer en ligne de compte…" L’OCDE invite les États à s’attaquer à la formation de leurs travailleurs tout au long de leur carrière dans le cadre d’une concertation sociale performante.

Carrières moins linéaires