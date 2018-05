La détection de somnolence bientôt obligatoire sur toutes les voitures

Toutes les nouvelles voitures devront encore être dotées d'un assistant de trajectoire et d'une boîte noire , enregistrant les données des incidents. Les camions et les bus devront quant à eux être dotés d'un système de détection des cyclistes ou piétons, palliant leur angle mort.

Véhicules autonomes

Parallèlement, la Commission veut doper la numérisation du transport, mettant notamment en place de nouvelles exigences d'infrastructure pour soutenir les véhicules autonomes . Elle présente ce jeudi une stratégie pour faire de l'Europe "un leader mondial des systèmes de mobilité entièrement automatique et connectés, et annonce la mise à disposition de 450 millions d'euros pour doper la numérisation du transport (dans le cadre de son enveloppe "Connecting Europe Facility").

Ces mesures s'ajoutent à la première norme d'émission de CO2 pour les camions, que L'Echo avait dévoilé mercredi. En 2025, les émissions moyennes des nouveaux poids lourds devront avoir baissé de 15% par rapport à 2019. De nouveaux standards sont mis en place sur les performances aérodynamiques des véhicules et la labélisation de leurs pneus - la Commission indique par exemple que les conducteurs européens économiseraient jusqu'à 125 euros par voiture et par an avec des pneus plus efficaces.