La grogne française se sentira aussi en Belgique

Fonctionnaires, cheminots, retraités ou lycéens: la multiplication des mouvements sociaux en France, à commencer par celui de ce jeudi, défient les ambitions de réformes du président Emmanuel Macron qui joue gros dans les semaines qui viennent. Des perturbations sont attendues sur le rail entre la France et la Belgique.

Les Français et leurs gouvernants vont connaître aujourd’hui un aperçu d’un mouvement social inédit par sa durée. Hier déjà, l’apéritif avait été servi avec une grève des avocats qui manifestaient leur colère à l’encontre du projet de loi sur la justice. Mais ce jeudi, ce sont l’ensemble des fonctionnaires qui s’arrêtent de travailler. Et ils sont rejoints par les syndicats des cheminots qui disposent de leur côté d’un outil des plus efficaces: le blocage des transports en commun.

Pour les premiers, il s’agit à l’appel de sept syndicats, de s’élever contre le gel du point d’indice, la restauration du jour de carence en cas de maladie et de la suppression à venir de 120.000 postes. Dans le deuxième cas, le mouvement concerne moins la RATP que le rail et le transport aérien (voir le détail ci-contre). Le réseau SNCF verra seulement circuler 40% des TGV, 25% des Intercités, 50% des TER et 30% des trains de banlieue, selon les estimations fournies par le PDG lui-même.

Les cheminots sont vent debout contre la réforme de leur statut qui ne touchera cependant que les nouveaux embauchés, comme l’a maintes fois souligné le gouvernement qui tente de désamorcer le conflit à venir. La loi qui prévoit l’instauration d’un service minimum en cas de grève fait grincer les dents. Singulièrement chez les usagers qui estiment que le service minimum (fréquences, retards, trains de banlieue bondés) se confond déjà avec le service normal.

Mais il s’agit bien d’un avant-goût. D’abord parce que dans le domaine des transports, les syndicats n’ont pas l’intention de baisser les bras. Ils ont même sorti l’arme fatale en prévoyant pas moins de 36 jours de grève entre le mois d’avril et le mois de juin! Un saupoudrage diabolique pour les usagers puisqu’ils perturberont les week-ends de pont et qui devrait être aggravé des délais techniques de remise en circulation après deux jours d’action tous les cinq jours.

Des ministres priés de suivre le rythme

Au rythme d’un chantier de réforme par semaine depuis le début de l’année, le gouvernement risque bientôt de rouler sur les jantes. Depuis Bénarès (Inde) où il était en voyage officiel il y a un peu plus d’une semaine, le président Emmanuel Macron n’a pas donné l’impression de vouloir lever le pied, bien au contraire. Cela ne s’arrêtera, a-t-il ainsi prévenu, "ni demain, ni le mois prochain, ni dans les trois prochains mois". Lorsqu’il s’est fait photographier à la fenêtre d’un TGV en juillet 2017, nul ne pouvait se douter alors à quel point cette image pouvait être symbolique quant à la volonté du chef de l’exécutif de foncer sans états d’âme. Les ministres sont priés de suivre et les syndicats attrapent le tournis. "Aucun ministre n’est prêt à ralentir", affirmait la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans le Journal du dimanche, en soulignant que "la France devait changer de visage le pus vite possible".

Les Français courberont-ils indéfiniment l’échine? Rien n’est moins sûr d’autant qu’une partie de l’électorat d’Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle a voté non pas sur son programme, mais pour barrer la route à Marine Le Pen. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a eu beau déclarer à la radio que l’on ne gouverne pas "les yeux rivés sur l’opinion publique", c’est à voir. D’abord parce que les études tendancielles sont quand même surveillées comme le lait sur le feu et que la patience des Français – travailleurs, retraités ou "personnes éloignées de l’emploi", selon l’expression en vogue qui désigne les chômeurs – a probablement ses limites.