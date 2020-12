La guerre commerciale est relancée entre les États-Unis et l'Union européenne

La guerre commerciale reprend entre les États-Unis et l'Union européenne, trois semaines avant la transition de pouvoir entre Trump et Biden. Washington a annoncé son intention de relever les surtaxes imposées à certains produits de l'Union européenne . Lesquels? Notamment des pièces détachées liées à l' aéronautique , des vins français et allemands, le cognac... Ces taxes s'ajouteront à celles déjà imposées depuis 2019 sur des importations européennes comme le vin, le fromage, l'huile d'olive ou le whisky, ainsi que sur les avions Airbus.

Un litige de longue durée

Pourquoi? En octobre, l'OMC avait autorisé l'Union à appliquer des droits de douane supplémentaires sur des produits importés des Etats-Unis. Mais ceux-ci estiment que le périmètre choisi par l'UE pour calculer ces taxes punitives conduit à un montant trop élevé prélevé sur des produits américains. Tout cela sur fond du conflit commercial le plus long et le plus compliqué traité par l'OMC: le litige Airbus/Boeing. L'avionneur européen et son concurrent américain s'affrontent depuis octobre 2004 devant l'OMC sur les aides publiques versées aux deux groupes, jugées illégales.