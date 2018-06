La justice dispose des Panama Papers de clients Dexia

Environ deux ans après le scandale des Panama Papers, la Justice belge a obtenu l’accès à plus de 11 millions de documents ayant fait l’objet des fuites par le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca , dans le cadre de cette très sensible enquête sur les montages d’évasion fiscale réalisés par l’ancien groupe Dexia pour le compte de clients au Luxembourg.

Maintenant qu’elle dispose des e-mails et autres fichiers ayant fait l’objet de fuites, la justice bruxelloise entend bien trouver des preuves attestant que des clients belges ont profité de la filière panaméenne pour échapper à l’impôt et tirer au clair ce que les dirigeants belges de Dexia savaient à ce propos. Les montages avaient été réalisés pour des clients de l’ancienne Dexia Banque Internationale à Luxembourg (BIL) et par le biais du cabinet spécialisé Experta, qui commandait les sociétés-écrans sous les tropiques à Mossack Fonseca.