La mention "colonie israélienne" est obligatoire

«L’information des consommateurs doit permettre à ces derniers de se décider en toute connaissance de cause et dans le respect […] de considérations d’ordre éthique ou ayant trait au respect du droit international.»

Ils répondaient à une question de la justice française , elle-même saisie par l'organisation juive européenne et une société viticole active dans les colonies israéliennes. Elles contestaient un acte de l'État français, qui avait indiqué en 2016 aux opérateurs économiques que les aliments importés depuis des territoires occupés par Israël devaient porter la mention "colonie israélienne".

Le gouvernement français faisait ainsi écho à une communication émise l'année précédente par la Commission européenne. L'Union européenne ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur les territoires qu'il occupe depuis juin 1967: Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, et le plateau du Golan. Du point de vue européen et du droit international, l'indication "produit en Israël" est donc fausse quand le produit est issu de ces régions, et l'expression "colonie israélienne" nécessaire.