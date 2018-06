La réforme de la zone euro à la sauce franco-allemande

Cette mise au diapason – par laquelle les deux dirigeants ont aussi rappelé leur concorde en matière de politique migratoire et de défense, notamment – consolide le bloc européen. Et cela dans un contexte troublé par une montée des populismes en son sein, et tendu par la perspective d’une guerre commerciale avec les États-Unis, dont l’Allemagne serait la première victime. L’enjeu de la réunion était d’affirmer une volonté commune – et concrète – de rendre l’Europe "plus souveraine et plus unie", pour reprendre les mots du président français, pour qui il s’agit là "peut-être d’un choix de civilisation".