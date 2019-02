La réforme franco-allemande de la concurrence suscite la controverse

Paris et Berlin aimeraient créer des "champions européens" capables de faire face, entre autres, aux géants chinois subventionnés par l’État. Le mémorandum de cinq pages propose trois axes d’action.

La proposition passe mal auprès de l’exécutif européen, des PME et des petits États.

Paris et Berlin, frustrées du blocage de la fusion Alstom- Siemens, lancent une offensive contre les règles européennes de la concurrence .

Il n’y a pas que le Brexit dans la vie des Européens. Le psychodrame entre Londres et Bruxelles, dont arrive l’apothéose paroxystique, ne doit pas faire oublier les autres enjeux cruciaux pour l’Europe, comme la défense de son industrie face à la Chine. Le point sera à l’ordre du jour du prochain Conseil de l’UE, les 21 et 22 mars à Bruxelles.

Paris et Berlin ont présenté mardi une initiative visant à créer des "champions européens" capables de faire face, entre autres, aux géants chinois subventionnés par l’État. Le mémorandum de cinq pages propose trois axes d’action.

La France et l’Allemagne veulent stimuler l’innovation dans des secteurs stratégiques, comme l’intelligence artificielle, les nouvelles technologies, le ferroviaire. Elles mettent 1,7 milliard sur la table pour développer le secteur européen des batteries électriques. Le deuxième axe vise à réformer les règles européennes de la concurrence. Paris et Berlin n’ont pas digéré le rejet de la fusion à 15 milliards d’euros entre Alstom et Siemens par la puissante DG Concurrence. L’idée est d’imposer un "pouvoir d’évocation" des décisions de la Commission européenne. Un appel, activé par les États de l’UE, quand une décision sur une fusion ne leur conviendrait pas. Le troisième axe ambitionne de mieux protéger les industries de pointe européennes.