La reprise en zone euro se poursuit, la poussée inflationniste aussi

Le PIB de la zone euro a progressé de 2,2% au 3e trimestre. Quant à l'inflation, elle a bondi en septembre à 4,1% sur un an, au plus haut depuis 13 ans.

Parallèlement, le taux d'inflation en zone euro a bondi à 4,1% sur un an en septembre, au plus haut depuis plus de 13 ans, en raison d'une envolée toujours plus importante des prix de l'énergie, selon Eurostat.